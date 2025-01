Dopo quattro anni di assenza, lo chef Joseph Micieli (nella foto) torna su Rai Uno. Lo chef siciliano sarà ospite del seguitissimo e amato programma ‘Uno Mattina’ condotto da Daniela Ferolla nella trasmissione in diretta nella giornata di domani, giovedì 23 gennaio, alle 9,30. Joseph Micieli (nella foto) avrà a disposizione il tempo per presentare una ricetta, rigorosamente di mare. Si tratta di una palamita in agrodolce, un piatto che affonda le sue radici nella cultura della cucina popolare siciliana e che, nella versione che sarà presentata, è annoverato tra i signature dish di Cucina Costiera, la ricercata trattoria di mare di Micieli. “È grande l’emozione che provo – ha anticipato lo chef Joseph Micieli – per questo ritorno in tv, tra l’altro sulla rete ammiraglia della Rai all’interno di uno dei programmi di punta del palinsesto giornaliero. Sono veramente orgoglioso di portare nuovamente la Sicilia e la mia idea di ricette ittiche in un format che ha un così alto share. Rappresenta una grande occasione poter parlare dell’importanza del pescato locale, di sostenibilità, di due marinerie che hanno una riconoscibilità come quelle di Punta Secca e di Scoglitti sul litorale ibleo, ed ancora della nostra cultura dei luoghi e dei territori che quotidianamente viviamo. Grazie a programmi come ‘Uno Mattina’, abbiamo la possibilità di accendere i riflettori sulla nostra gastronomia che è l’insieme della cultura del buono e della tradizione millenaria che rappresentano le basi per una cucina solida e di qualità, identitaria e riconoscibile come quella del sud est siciliano. La ricetta proposta – ha proseguito lo chef Micieli – ha ben dieci anni e la prima volta è stata ideata e realizzata all’interno di Cucina Costiera. Negli anni a seguire è stata perfezionata, alcune volte modificata, mantenendo inalterato il senso dei sapori da trasferire e soprattutto l’essenza e l’essenzialità che in un piatto di pesce sono alla base”. Dopo essere stato ospite in più edizioni della fortunata trasmissione televisiva de La Prova del Cuoco sempre su Rai Uno, lo chef Micieli ancora una volta metterà mano ai fornelli all’interno di uno studio televisivo e contribuirà a dare il suo personale tributo alla cucina siciliana e alle materie prime del mare che sono i pilastri di una storia da divulgare e amare. “Avere questa possibilità – ha concluso Joseph Micieli – rappresenta sempre una sorta di nuovo inizio perché queste esperienze arricchiscono il proprio bagaglio di conoscenza, affinano il confronto e soprattutto ci consentono di raccontare ciò che ogni giorno facciamo all’interno delle nostre cucine e di cui andiamo fieri, nonostante, in alcuni periodi dell’anno, facciamo i conti con una marginalità territoriale e geografica che tuttavia non limita il nostro estro e la grande voglia che abbiamo di essere interpreti dei nostri luoghi. Appuntamento, dunque, a giovedì 23 gennaio alle ore 9.30 su Rai Uno”.