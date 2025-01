Incidente sulla Gela–Niscemi, perde la vita una bambina di nove anni. La piccola è rimasta vittima di un brutto incidente stradale lungo un tratto di strada stregato. La madre, che era alla guida dell’auto, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Gela. Nell’incidente, alle porte di Niscemi sulla provinciale 11, sono rimasti lievemente feriti anche i due fratellini della vittima. Le condizioni della piccola sono apparse subito gravissime. Era stata condotta immediatamente dagli operatori del 118 al pronto soccorso del Vittorio Emanuele di Gela, ma non ce l’ha fatta. La madre, una trentaseienne, versa in condizioni gravissime. Anche lei è ricoverata al Vittorio Emanuele di Gela. La donna, per cause in corso di accertamento da parte della polizia, ha perso il controllo del mezzo. Pare che la donna stesse accompagnando i bambini a scuola. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica. Niscemi piange un’altra vittima della strada (foto Franco Assenza).