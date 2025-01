E’ polemica nel mondo scolastico cittadino. Il dirigente dell’istituto comprensivo “Portella della Ginestra” (nella foto) ha diffuso una nota interna con cui invitava i genitori e gli insegnanti a prestare massima attenzione su eventuali anomalie riscontrate nei pasti consumati dagli alunni a scuola attraverso la refezione scolastica. L’Amministrazione comunale non ci sta e invia la seguente nota al dirigente scolastico. “In merito alla comunicazione effettuata in data 27 gennaio 2025 con la quale “rammenta” ai suoi docenti di prestare attenzione e a segnalare eventuali anomalie riscontrate nel pasto, ed inviata per conoscenza anche ai genitori e considerato che tale nota ha innescato un “procurato allarme” nella popolazione scolastica – è spiegato nel documento – questa Amministrazione fa presente che l’idonea procedura da seguire nei casi da lei citati è quella di segnalare con urgenza a questi uffici eventuali anomalie al fine di consentire un intervento tempestivo finalizzato a risolvere eventuali criticità attraverso verifiche di conformità e controlli così come previsto dal contratto”.

“Si sottolinea inoltre, che per il delicato ruolo rivestito, le cucine della ditta sono sottoposte a periodici controlli di carattere igienico sanitario da parte dell’Asp – ancora il Comune – considerando che non sono mai pervenute segnalazioni da parte di codesto istituto scolastico, come dalla quasi totalità di tutti gli altri istituti, spiace registrare la preoccupazione, alimentata anche sui social, di decine di genitori nei confronti dei quali sarebbe gradita una vostra nota di rassicurazione per la serietà con la quale la ditta e l’Amministrazione gestiscono il servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale”.