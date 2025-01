Sabato 1° febbraio, conclusi i lavori di adeguamento alla normativa antincendio, riaprirà la farmacia territoriale di Vittoria. Sarà allogata al piano terra dell’edificio di via Giurato 1, avrà una superficie di circa 180 metri quadrati e sarà direttamente accessibile dall’utenza. Nei locali sono state eseguite opere di ristrutturazione edile e, in particolare, è stata realizzata la compartimentazione antincendio del magazzino dei farmaci. Saranno presenti, inoltre, una sala d’attesa, un locale di accettazione e distribuzione collegato con visiva e vano passafarmaci, e un locale per il medico e i servizi igienici. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ingegnere Aldo La Rosa, del Servizio Tecnico aziendale.

La Farmacia Territoriale svolge un ruolo cruciale nella distribuzione diretta di farmaci, dispositivi medici, prodotti dietetici e alimenti a fini speciali per pazienti aventi diritto. Tra le attività più rilevanti figurano la fornitura di ausili e presidi per pazienti in assistenza farmaceutica integrativa (Afi), in assistenza domiciliare integrativa (Adi), per malati oncologici terminali (Samot) e in assistenza protesica integrativa, nonché la dispensazione di alimenti e dispositivi per malattie rare, insufficienza renale cronica e altre condizioni specifiche. La Farmacia Territoriale di Vittoria effettuerà i seguenti orari: lunedì dalle 9 alle 12; martedì dalle 15 alle 17; venerdì dalle 9 alle 12.

Il direttore dell’Uoc Assistenza Farmaceutica Territoriale, dott. Sergio Castellino, è soddisfatto per la riattivazione del presidio: “Si tratta di un servizio fondamentale che si pone come punto di incontro tra la sanità e i bisogni concreti dei pazienti. Questo traguardo è frutto di un impegno corale”. “La riapertura della Farmacia Territoriale – aggiungono il direttore generale, dott. Giuseppe Drago, e il direttore sanitario dell’Asp di Ragusa, dott.ssa Sara Lanza – rappresenta il ripristino di un servizio fondamentale di continuità assistenziale e conferma l’impegno dell’Azienda verso i cittadini del distretto territoriale di Vittoria, garantendo un punto di riferimento fondamentale per i bisogni sanitari”. L’inaugurazione, alla presenza della Direzione strategica aziendale e delle istituzioni, è in programma sabato alle 12.