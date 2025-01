non si ferma ed è a lavoro per arricchire i sabati in piazza a Marina di Ragusa cone di. Altro fronte aperto, gli open day all’interno delle aziende. La comunità iblea si è fatta trovare pronta all’appuntamento discorso in piazza Duca degli Abruzzi, fortemente voluto dai produttori e soci delche ha base a Marina di Ragusa. Ottimo riscontro non solo in termini di vendite ma anche di interesse attorno allaL’obiettivo è adesso quello di approfittare delleper presentare, attraverso il coinvolgimento dii principi legati allee gliperseguiti dai produttori del territorio. Le altre date in piazza Duca degli Abruzzi già in calendario sono: sabato 22 febbraio 2025 dalle ore 10 alle 14; sabato 22 marzo dalle ore 10 alle 14; sabato 26 aprile dalle ore 10 alle 14; sabato 31 maggio dalle ore 10 alle 14. Per quanto riguarda gliinvece, si partirà il 16 febbraio presso l’azienda di Angelo Denaro, in contrada Cinque Vie. Il calendario completo sarà comunicato a breve, si tratta di momenti di condivisione, aperti a tutti i soci del Gas Mazzarelli.