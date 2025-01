Nel pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto il fermo di Francesco Lo Monaco (nella foto sopra), nato a Vittoria il 27 aprile 1982, pregiudicato, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Ps, gravemente indiziato, allo stato degli atti ed in relazione presente fase processuale che non ha ancora consentito la piena instaurazione del contraddittorio con la difesa, dell’omicidio di Angelo Ventura (nella foto sotto), di 38 anni, deceduto in seguito alle ferite riportate in seguito all’esplosione di un colpo di arma da fuoco che lo ha attinto nella zona dell’inguine. La vittima, vittoriese, anch’egli pregiudicato, era giunto poco prima della mezzanotte di ieri presso il pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove è intervenuto il personale di polizia a seguito della segnalazione dei sanitari. Ventura che versava in gravi condizioni, a seguito di una ampia ferita causata da un colpo di arma da fuoco, è poi deceduto nella mattinata odierna.Le immediate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica ed eseguite dal commissariato di Ps di Vittoria e dalla Squadra Mobile di Ragusa, hanno consentito l’individuazione del presunto responsabile ed il rinvenimento del fucile calibro 12 con canne e calcio mozzati, utilizzato per compiere l’omicidio. Lo Monaco è stato pertanto raggiunto – sempre allo stato degli atti – da gravi indizi di reità per i delitti di porto e detenzione di arma clandestina.