Anche quest’anno eccellenze comisane saranno presenti alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. Si tratta di Veronica Buscema (nella foto) che, per la seconda volta, farà parte del team “I grandi maestri del make up”, approdando nella città dei fiori. Encomio del sindaco, Maria Rita Schembari.

“ Già nel 2023 – commenta il primo cittadino di Comiso – Veronica Buscema, docente presso l’istituto paritario “La Cultura” nel settore estetica e make up, aveva ben rappresentato la nostra città grazie alla sua professionalità. È evidente – ancora il sindaco – che la qualità premia sempre. Infatti, anche per la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo Veronica parteciperà nel team “I grandi Maestri del make up”. Come ebbi a dire due anni fa – conclude la Schembari – non posso che essere orgogliosa di tali traguardi e, più in generale, non posso non essere orgogliosa dei risultati che molti giovani concittadini raggiungono, portando alto il nome di Comiso”.