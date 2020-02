I Carabinieri della Stazione di Modica hanno arrestato un soggetto modicano in flagranza per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

L’attività di controllo del territorio soprattutto in prossimità del weekend ha condotto i militari a riscontrare alcune informazioni carpite nel servizio quotidiano che indicavano un luogo di spaccio nella zona del quartiere Dente.

L’operazione è scattata all’alba con una perquisizione domiciliare ad un soggetto già noto ai Carabinieri, al quale sono state trovate diverse dosi di cocaina già pronte per essere immesse sul mercato. In totale, i Carabinieri hanno rinvenuto 11 grammi di cocaina e pochi grammi di marijuana, che sarebbero stati immessi sul mercato nella giornata di San Valentino. Al termine del servizio è stato tratto in arresto Giorgio Assenza di 32 anni, già colpito da precedenti. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio a disposizione del PM di turno della Procura di Ragusa, dott.Scollo.

L’ennesima operazione di contrasto al traffico di droghe compiuta dall’Arma dei Carabinieri in pochi giorni mostra l’efficacia del dispositivo dei vari presidi sul territorio che raccolgono informazioni dalla cittadinanza e sono impegnati nel contrasto a tutte le forme di illegalità.