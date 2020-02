Il comunicato del Ministro degli Esteri on. Di Maio, che annuncia la decisione di far partire un volo per riportare in Italia i 35 italiani bloccati nella nave Diamond Princess in Giappone, è una decisione giusta e inevitabile.

I nostri connazionali, fra cui 5 pozzallesi, ritorneranno presto in Italia e la comunità che io rappresento non vede l’ora di riabbracciarli.