Un operaio di 44 anni, Memmo Paolello, è morto intorno alle 11 stamani al mercato ortofrutticolo di Donnalucata. Guglielmo, conosciutissimo a Scicli come “Memmo”, era sul muletto per spostare della merce quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, il mezzo è capottato finendogli addosso. Per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante sia stato soccorso dagli altri operai.

A causare la morte sarebbe stato un trauma toracico.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri di Scicli, si attende ancora il Medico legale per constatare le cause del decesso.