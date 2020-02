La comunità di Scicli ha accolto con grande dolore la morte di Memmo Paolello, 44 anni, sciclitano, scomparso oggi a causa di un incidente sul lavoro al mercato ortofrutticolo di contrada Spinello a Donnalucata.

Memmo era un ragazzo buono, rispettoso, educato. La sua morte ha destato una grande tristezza in tutti.

Per questa ragione, l’amministrazione comunale di Scicli, esprimendo la propria vicinanza e cordoglio ai genitori e alla famiglia, ha proclamato il lutto cittadino per tutta la durata dei funerali.

Saranno esposte le bandiere a mezz’asta.

Il Comune invita tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le Organizzazioni sociali, culturali ed i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme decise autonomamente, durante il corso delle esequie, la cui data deve ancora essere comunicata.