La TD Car Virtus Ragusa, di coach Di Gregorio in trasferta contro il Giarre, riesce a conquistare due punti preziosissimi per la classifica. Reduci da una vittoria importante contro la Fortitudo Messina tra le mura amiche del Pala Padua, i virtussini cercano di migliorarsi mettendo in pratica tutti gli schemi studiati in settimana durante gli allenamenti, migliorando la percentuale di tiro da fuori e impattando il match con più determinazione.

Il primo quarto vede la Virtus camminare avanti con Canzonieri e Andrea Sorrentino che stabiliscono subito un ritmo di gioco serrato. Giarre non brilla, spreca molte palle potenzialmente utili per stabilirsi in vantaggio, ma al tempo stesso non allontana troppo lo sguardo dagli avversari.

Nel secondo quarto i padroni di casa provano a cambiare strategia e giocano subito in attacco per cercare di superare gli avversari. Unechenski trascina i compagni con una girandola di punti ma i padroni di casa chiudono il periodo sempre dietro ai virtussini per 27 a 42.

Il ritorno dal riposo lungo stabilisce una certa distanza tra le squadre in termini di punti realizzati. Costanzo prova a trascinare da solo letteralmente la squadra ma Salafia e compagni si chiudono in difesa mettendo in difficoltà i ragazzi di coach D’Urso che non trovano ampi spazi per azioni offensive.

L’ultimo quarto è ordinaria amministrazione. Il Giarre non vuole sfigurare davanti al suo pubblico e, nonostante il punteggio sul tabellone mostri la distanza netta tra le due compagini di gioco, prova a insidiare la Virtus che però non si fa trovare impreparata. Coach Di Gregorio decide nel finale di mandare in campo i giovani del roster che con grinta e determinazione portano avanti la partita finalizzando senza problemi e chiudendo il match con il risultato di 43 a 73 per gli iblei.

“È stata una partita – commenta coach Di Gregorio – che siamo riusciti a gestire bene dato che non ci è mai mancata la lucidità in campo. Anche i ragazzi più giovani, quando sono stati chiamati, hanno dato il loro contributo in maniera efficace. Adesso pensiamo alla prossima partita in casa e come prepararla al meglio”.

BASKET GIARRE – VIRTUS RAGUSA: 43 – 73

Parziali: 13-30; 27-42; 33-56

BASKET GIARRE

Casiraghi 6, Motta 6, Costanzo 9, Saccone 5, Costanzo L. 3, Unechenski 10,

Vitale 4, Ciaurella ne, Vasta ne

Coach D’Urso

TD CAR VIRTUS RAGUSA

Di Dio 4, Carnazza 4, Canzonieri 10, Sorrentino An. 14, Salafia 8,

Causapruno 5, Bocchieri 4, Ferlito 4, Comitini 4, Marletta 6, Sorrentino Al. Ne

Coach Di Gregorio

Arbitri: D’Amore – Micalizzi