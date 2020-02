Toni Pellegrino è tornato all’ombra della Madonnina per due appuntamenti in calendario alla Milan Fashion Week.

L’hairstylist siciliano ha curato il look delle modelle che hanno animato l’opening event, mercoledì 18 febbraio, al Fashion Hub di Via Turati.

Otto hairstyle diversi realizzati per altrettanti brand emergenti che hanno presentato le loro creazioni durante la serata inaugurale alla quale hanno partecipato – tra gli altri – il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa e il direttore di Vogue Emanuele Farneti.

Chignon con effetto frisee, onde con tocchi wet e ultra glow, liscio grafico e perfetto con riga al centro sono alcuni dei dettagli che hanno caratterizzato il lavoro firmato da Toni Pellegrino.

Ad affiancarlo in backstage il pugliese Salvo Binetti e alcuni stilisti del team #ART AND SCIENCE by TONIPELLEGRINO: Carmelo Agosta, Micky Basile, Salvo Castiglione, Giorgia Del Buono, Giuseppe Farella, Gessica Maltese.

Il secondo appuntamento in calendario per Pellegrino, direttore creativo del gruppo The Best Club by Wella Professionals, sarà domenica 23 nel backstage di Vien. La sfilata si svolgerà alle ore 15 presso la Sala delle Cariatidi del Palazzo Reale e sarà trasmessa in streaming sul sito di cameramoda.it.

Dietro le quinte di Vien Pellegrino dirigerà un team formato da stilisti The Best Club. Lavoreranno con lui Salvo Binetti, direttore tecnico del gruppo, Alessio Carota, Felice Colavitto, Sonia Conte, Sara Dall’Anese, Antonio D’Amelio, Cecilia Epifani, Leo Libardi, Giuseppe Melinosse, Carmela Nuzzo, Pierangelo Scalora, Salvatore Stani e Luigi Vernengo.

“La Milan Fashion Week riserva sempre un’incredibile carica di energia. Desidero ringraziare – dice Pellegrino – Wella e il brand Sebastian Professional, partner ufficiale di Camera Moda, per avermi affidato la direzione del backstage di questi due eventi. L’emozione è sempre palpabile, anche se sono passati tanti anni dalla mia prima partecipazione.”