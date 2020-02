Mimi e giocolieri. Divertimento assicurato per i più piccoli. I ragazzi dell’Acr hanno festeggiato in questo modo, ieri pomeriggio, nel salone parrocchiale della chiesa del Sacro Cuore, il Carnevale 2020. Lo hanno fatto assistendo a un vero e proprio show messo in piedi da alcuni buskers capaci di calamitare, con le loro evoluzioni, l’attenzione di tutti i presenti. “Una festa straordinaria – spiega don Marco Diara, parroco del Sacro Cuore – che, ancora una volta, ha visto come protagonisti veri e propri artisti che hanno saputo parlare al cuore dei nostri ragazzi. Tutti i presenti, tra l’altro, erano vestiti in maschera e questo non ha fatto altro se non contribuire a creare quel clima di allegria e spensieratezza che si rende sempre più necessario in questo periodo abbastanza complicato. Il nostro teatro parrocchiale, ancora una volta, ha assolto nella maniera più adeguata al proprio compito. E adesso guardiamo alle prossime iniziative”. Il Carnevale al Sacro Cuore proseguirà oggi, dalle 13,30, con la gita per assistere al Carnevale di Acireale mentre l’appuntamento finale è quello in programma martedì quando, alle 20,30, ci sarà ancora un momento di festa, a partire dalle 20,30, nel salone parrocchiale, con i balli in maschera e la degustazione del panino con salsiccia.