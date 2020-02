La città di Ragusa piange la scomparsa dell’avvocato Carmelo Distefano, che si è spento stamani all’età di 94 anni. L’avvocato Distefano, conosciutissimo in città, è stata un’istituzione per la professione nel foro di Ragusa. Per 60 anni, infatti, ha esercitato la professione di avvocato, specializzato in diritto civile e di famiglia, con incrollabile e infaticabile tenacia. Fino a qualche mese fa, infatti, ha partecipato attivamente alle udienze quotidiane che si tengono in tribunale a Ragusa. Per molti avvocati, è stato un maestro e un esempio. L’avvocato Distefano è stato anche un membro attivo della società civile, un grandissimo filantropo e un importante e illustre cittadino ragusano, da sempre impegnato in attività sociali e di beneficenza.

Alla moglie Tina, ai figli Giovanni, Giorgio e Carola e ai nipoti, le più sincere condoglianze della redazione e dell’editore di Giornale Ibleo.

I funerali si svolgeranno domani, 25 febbraio, alle ore 15 in Cattedrale a Ragusa.