Punta in alto il profilo dell’offerta formativa culturale ed artistica del Liceo Coreutico G.Verga di Modica, diretto dal Prof. Alberto Moltisanti. Presso l’Istituto d’Istruzione Superiore modicano, nell’ambito delle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, è stata realizzata con eccellenti risultati una Master Class di Repertorio Classico Maschile e Femminile, organizzato dalla referente dell’indirizzo, prof.ssa Paola Dato e dalla docente di Tecnica della Danza Classica, prof.ssa Giuliana Voi. Docente esperta la Professoressa Nicoletta Pizzariello, dal 1999 docente di ruolo di Tecnica Classica, Metodologia della Danza Classica e Repertorio Classico nei corsi di Laurea triennale e specialistica presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma – AFAM/Alta Formazione – Ministero dell’Università e della Ricerca.

Dall’anno successivo al suo diploma accademico conseguito presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, segue il corso di Perfezionamento solisti dietro la guida esperta del Maestro Zarko Prebil. Negli anni 1984/85 frequenta in Russia, come vincitrice di borsa di studio, i corsi dell’Accademia Vaganova di San Pietroburgo. Rientrata da questa esperienza inizia a lavorare come tersicorea presso il Teatro dell’Opera di Roma. Contemporaneamente al suo lavoro, continua gli studi riuscendo in soli cinque anni a diplomarsi come ballerina solista e come insegnante, sempre sotto la guida del Maestro Zarko Prebil.

Nel suo percorso di ballerina ha ricoperto diversi ruoli come ballerina solista e come prima ballerina nelle diverse produzioni del Teatro dell’Opera (Don Chisciotte, Coppelia, Lago dei cigni, La Silphide, Lo Schiaccianoci, Giselle, Paganini, Romeo e Giulietta, Fellini, La Bisbetica Domata, Aida, Day Dreams, La Strada, Giovani Coreografi Europei, Cronache Italiane, Trittico di balletti, ecc.). Artista e professionista, lo scorso anno in tournée quale maitre de ballet per due mesi in Cina con una produzione di “Giselle” del TONY MARTIN BALLET, che ha registrato in tutto esaurito nei teatri della Repubblica Popolare Cinese.

Lo stage di sabato 22 febbraio, realizzato presso la sede di Corso Umberto I del Liceo Coreutico Statale “G.Verga” di Modica, rappresenta una delle iniziative specifiche di ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto dedicate all’indirizzo coreutico, in questa occasione particolare aperta anche agli studenti che hanno effettuato l’iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico 2020/2021; nutrito il numero di partecipanti, allievi delle classi del liceo coreutico stesso e studenti provenienti dalle migliori scuole di danza del territorio modicano e della provincia di Ragusa.

A partire da quest’anno l’Istituto organizza per i suoi studenti analoghi seminari e master class anche in rete nell’ambito del Piano Triennale delle Arti – MIUR con i Licei Coreutici di Siracusa, Catania e Caltanissetta. Gli esperti sono sempre artisti di rilievo internazionale e docenti dei corsi di laurea dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma.

Nel corso del corrente anno scolastico, gli studenti del Liceo Coreutico modicano hanno già avuto modo di partecipare ad altri stage di approfondimento con ballerini e coreografi di chiara fama, quali Oksana Belyaeva dell’Accademia Ucraina di Milano, Ioulia Sofina professore ospite in qualità di Docente Coreografo presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma e Claudia Celi docente di Storia della Danza presso l’Accademia Nazionale di Danza e docente presso l’Università La Sapienza di Roma per il corso di Laurea magistrale in Spettacolo teatrale, cinematografico e digitale.