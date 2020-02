Una ipotesi di accordo tra i Commercialisti e l’Inps per poter dare risposte più immediate alle aziende. Il protocollo d’intesa, che sarà stipulato entro il prossimo mese, prevederà una corsia preferenziale per i Commercialisti. Ciò a seguito dell’incontro che si è tenuto a Palermo tra il coordinatore regionale degli Ordini dei Commercialisti, Maurizio Attinelli e la direttrice regionale dell’Inps Maria Sandra Petrotta. “Con questo incontro – ha spiegato Attinelli- abbiamo voluto stipulare un accordo con l’Istituto nazionale di previdenza sociale, per migliorare i rapporti tra l’ente e gli intermediari abilitati, nel caso specifico i Commercialisti, finalizzato a consentire ai colleghi che assistono le aziende in materia di lavoro, quindi in merito a tutti gli adempimenti che occorre espletare per i lavoratori dipendenti, di poter avere un canale privilegiato nei rapporti con l’Istituto per poter dare risposte più immediate ed esaustive ai clienti”.