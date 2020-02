Un gradito ritorno al Teatro Leonardo Sciascia di Chiaramonte Gulfi per l’attore Tuccio Musumeci che porta in scena la prossima domenica 1° marzo, alle ore 21:00 l’esilarante commedia “Fiat Voluntas Dei”, scritta nel 1935 da Giuseppe Macrì. Dopo undici anni Musumeci reinterpreta le vesti di padre Attanasio, in una tresca clandestina del tutto particolare e dove non mancheranno i colpi di scena finali. Una sorta di Romeo e Giulietta in salsa sicula e meno tragica dunque, dove tutti i protagonisti avranno a che fare proprio con padre Attanasio, sempliciotto e pavido parroco di provincia dai modi piuttosto grossolani, che cercherà di mettere una buona parola su tutto e tutti. Una commedia scritta più di 80 anni fa che punta i riflettori sui sentimenti e sulla passionalità dell’intreccio amoroso tra Paolino e Anna, osteggiato dalle rispettive famiglie, seppur per motivazioni differenti. Come in ogni “favola” che si rispetti, alla fine “vissero tutti felici e contenti”. In scena insieme a Tuccio Musumeci gli attori Plinio Milazzo, Lorenza Denaro, Maria Rita Sgarlato, Santo Santonocito, Aldo Toscano, Olivia Spigarelli, Santo Pennisi e Giuseppe Ferlito. Le musiche sono di Pippo Russo, i costumi di Sara Verrini e le scene di Jacopo Manni. Un appuntamento che arricchisce la stagione teatrale 2019/2020 della città di Chiaramonte Gulfi, che continua ad investire sulla cultura. Musica, arte e poesia che in pochi mesi hanno trasformato l’ex chiesa di San Francesco in polmone culturale di un territorio grazie ai suoi contenuti. La direzione artistica della stagione teatrale è curata dal cantautore Mario Incudine e dalla scrittrice Costanza DiQuattro. Per info: Ufficio del Turismo tel. 0932 711256 – apertura da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00.