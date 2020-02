I membri della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria esprimono il loro profondo cordoglio per la tragica morte del signor Saverio Gilestro operaio della ditta E4E di Agrigento che gestisce l’impianto della pubblica illuminazione cittadina. L’operaio è rimasto folgorato mentre era intento ad effettuare dei lavori di manutenzione alla rete pubblica cittadina, sulla Sp 68 Vittoria- Pedalino. La Procura di Ragusa ha già aperto un’inchiesta. “Una notizia – ha commentato la Commissione – che lascia sgomenti non solo noi ma tutta la collettività vittoriese. E’ purtroppo, l’ennesima morte sui luoghi di lavoro che lascia tutti noi addolorati e ripropone in maniera drammatica il pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi esprimiamo il nostro profondo cordoglio ai familiari della vittima, dolore che viene condiviso da parte di tutti i dipendenti del Comune di Vittoria. Speriamo che gli altri due operai coinvolti nell’episodio possano ristabilirsi pienamente. Suscita rabbia apprendere che ancora oggi si possa morire nei luoghi di lavoro”.