Il governo è pronto a sospendere le lezioni nelle scuole e negli atenei universitari su tutto il territorio nazionale da domani sino a metà marzo.

Parlando con i cronisti davanti Palazzo Chigi, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha puntualizzato: “Nessuna decisione sulla chiusura delle scuole è stata presa, abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico. La decisione arriverà nelle prossime ore”.

18 POSITIVI IN SICILIA. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 9 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana alla Unità di crisi nazionale.