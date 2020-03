Un concerto dedicato alle donne, eroine e muse dell’ispirazione lirica con il baritono Carmelo Corrado Caruso e il mezzosoprano Maria Russo, accompagnati al pianoforte da Ruben Micieli. Lo propone Ibla Classica International che questa domenica, 8 marzo, al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, alle ore 18.00, celebra la Giornata della donna con uno degli appuntamenti più attesi della stagione concertistica, diretta Giovanni Cultrera, con l’organizzazione dell’Agimus, presieduta da Marisa Di Natale.

In repertorio dal Don Giovanni di Mozart Duetto Zerlina-Don Giovanni, Là ci darem la mano, Aria di Leporello, Madamina il catalogo è questo, L’heure exquise di R. Hahn, Si mes vers avaient des ailes, À Chlorism, F.Liszt Studio trascendentale n.10, Appassionata, da Carmen di Bizet Aria di Carmen, Pres les remparts de Seville, Aria di Escamillo, Toreador. E ancora: da Il Barbiere di Siviglia di Rossini Aria di Rosina, Una voce poco fa, Contro un cor, dal Don Quichotte à Dulcinée di M. Ravel N.1 Chanson romanesque, N.2 Chanson épique, N.3 Chanson à boire, da Rigoletto di Verdi Aria di Rigoletto, Cortigiani vil razza dannata, Gaspard de la Nuit Scarbo di M. Ravel, da L’italiana in Algeri di Rossini Duetto Isabella- Taddeo, Ai capricci della sorte.

Grande ritorno per il maestro Corrado Caruso sul palco del Donnafugata. Diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, Caruso ha continuato gli studi per la musica da camera. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha cantato nei più importanti teatri italiani, come la Scala, la Fenice, il San Carlo, il Regio di Torino e di Parma, il Comunale di Bologna e di Firenze, il Bellini di Catania, il Massimo di Palermo, il Carlo Felice, L’Opera di Roma e tanti altri e all’estero. Nel grande repertorio verdiano è stato Rigoletto, Macbeth, Nabucco, Boccanegra, Falstaff, come anche Germont, Conte di Luna, Amonasro, Don Carlo (Ernani), Posa, Luna, Jago, Renato e Ezio. Inoltre ha cantato Scarpia, Jack Rance, Marcello, Schicchi, Don Giovanni e Leporello, Figaro (entrambi), Camoens, Lionel (dalla Pulcelle d’Orléans di Ciaikovski accanto a Mirella Freni) e nel 2004 ha vinto il prestigioso Premio Abbiati per la migliore produzione operistica dell’anno, cantando il ruolo del protagonista nel Prigioniero di Dallapiccola al Maggio Musicale Fiorentino. Nel 2005 ha debuttato al ROH Covent Garden come Camoens nel Dom Sébastien di Donizetti e per l’incisione life di questo spettacolo ha ricevuto la Nomination per il Grammy Award nel 2007. Nel 2006 ritorna al ROH nel Cyrano de Bergérac accanto a Placido Domingo e con la stessa produzione debutta al Teatro alla Scala nel 2008 e più avanti con Macbeth al Concertgebouw ad Amsterdam. Nel 2010 ritorna in Olanda come Don Pasquale. Nel 2011 è Egisto, nella Cassandra di Gnecchi accanto Giovanna Casolla al Massimo di Catania. Seguono Rigoletto, Amonasro, Nabucco, Macbeth, Posa, Luna, Ezio, Schicchi e Alfio in vari Teatri in Italia e all’estero, nonché i Carmina Burana all’Auditorium di Milano con l’orchestra Verdi. A gennaio del 2015 ha debuttato nella Winterreise di Schubert in lingua originale. A novembre canta nel Duomo di Milano il ruolo di Cristo nella Resurrezione di Cristo di Perosi e a dicembre il ruolo di Riccardo nei Puritani di Bellini al Teatro Massimo Bellini di Catania. A febbraio 2016 ha debuttato il ciclo schubertiano Die schoene Muellerin a Torino e a marzo ha cantato Ezio nell’Attila di Verdi a Tbilisi.

Accanto al maestro Caruso, il mezzosoprano Maria Russo. Diplomata in pianoforte e in canto lirico, si perfeziona frequentando numerose Masterclass Internazionali tra cui alcune tenute alla Sommerakademie del Mozarteum di Salisburgo. È vincitrice di concorsi internazionali per cantanti lirici. Ha cantato in Festival e Teatri in Italia e all’estero, come il Festival Internazionale NotoMusica, Teatro dell’Opera Baltica di Gdansk, Teatro Nazionale dell’Opera di Helsinki, Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania -Collaborando con il sestetto d’archi “Italian Ensemble”, formato dalle prime parti dei professori dell’orchestra del Teatro Vincenzo Bellini, Teatro sociale di Rovigo, ecc.. Ha già debuttato in opere di H. Purcell, G. Rossini e G. Donizetti.

Ha debuttato il ruolo di Angelina nella Cenerentola di G. Rossini col Progetto Diderot 2014 al Teatro Nuovo di Torino e ha poi effettuato una tournée in vari teatri del Piemonte, tra cui il Teatro Toselli di Cuneo e il Teatro Coccia di Novara. Ha cantato per il Marchesato Opera Festival di Saluzzo (Cn) nel 2015, 2016 e 2017 debuttando nell’opera l’Orfeo di C. Monteverdi, in The Fairy Queen di H. Purcell e in Le Bourgeois Gentilhomme di G. B. Lully.

Collabora con il Coro Filarmonico Ruggero Maghini di Torino, anche in formazione da camera e in qualità di solista. Col Coro Ruggero Maghini ha preso parte all’incisione di due dischi per la Deutsche Armonia Mundi – Sony.

A fine concerto si svolgerà il consueto momento dedicato al “Dopo Teatro Cocktail”. Per info: 338.4339281 o le pagine web www.agimusragusa.it e www.iblaclassica.it.