Riuscito il workshop promosso dalla scuola Arti d’Oriente Asd Itka che ha visto tra gli altri la presenza del maestro Gianfranco Pace e del presidente provinciale del comitato Csen Ragusa, Sergio Cassisi. “Quest’ultimo – sottolinea il direttore della scuola, Davide Migliorisi, Ct Itka e responsabile regionale Csen kung fu stili interni – sostiene da anni le nostre iniziative sia formative che sportive. E per questo motivo lo ringraziamo così come un doveroso grazie rivolgiamo al maestro Pace e a tutti gli allievi che hanno partecipato all’evento”. Il seminario, tenutosi a Ragusa, sotto l’egida del Csen, è stato voluto dal direttore Migliorisi e ha puntato a rafforzare le conoscenze e a dare stimoli allo studio degli allievi che attraverso la formazione e spunti di differente tipo, in queste occasioni possono essere meglio allenati e compresi. Il Taijiquan è un’arte marziale con tantissime risorse disponibili e aperta a interessi di studio differenti, dall’aspetto energetico e salutistico correlato alla medicina cinese, all’aspetto marziale e sportivo, a quello dell’autodifesa. Nella scuola Arti d’Oriente Asd Itka di Ragusa e Chiaramonte Gulfi si propongono le diverse aree di interesse attraverso i corsi di studio in orari e giorni differenti. “E’ stata una bella esperienza – afferma il presidente Cassisi – e siamo noi a ringraziare il maestro Migliorisi per i continui nuovi spunti che riesce a proporre per far sì che l’attenzione attorno a queste discipline sportive rimanga sempre elevata”.