A seguito dell’emanazione del DPCM del 4 marzo a fronte dell’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando, anche in provincia di Ragusa sono sospese fino al prossimo 3 aprile le stagioni teatrali e musicali e tutte le attività dei teatri di seguito elencate:

· Stagione concertistica Melodica a Ragusa:

Gli spettacoli della stagione concertistica Melodica annullati sono: Liriche d’amore in programma il 7 marzo (che già sostituiva il concerto Passione Spagnola) e Un magico flauto in programma il 21 marzo. I concerti saranno recuperati in altre date che verranno comunicate dalla direzione artistica. Per maggiori info: 333 4326158 o la pagina fb Associazione Musicale Melodica.

· Stagione concertistica Ibla Classica International a Ragusa Ibla

Gli spettacoli della stagione concertistica di Ibla Classica Internationa a Ragusa Ibla sono: Le donne, eroine e muse dell’ispirazione lirica con Carmelo Corrado Caruso e Maria Russo in programma l’8 marzo; Clarinetto d’autore con i Calamus in programma il 14 marzo; Duetti, romanze, canzoni e palpiti d’amor con Chiara Notarnicola, Gaetano Triscari e Giuseppe Abbate in programma il 29 marzo.

I concerti saranno recuperati in altre date al vaglio della direzione artistica. Per info: 338.4339281, le pagine web www.agimusragusa.it e www.iblaclassica.it, la pagina fb Ibla Classica International.

· Stagione teatrale del Comune di Vittoria

Lo spettacolo annullato della stagione teatrale comunale di Vittoria è Bestiario d’amore con Vinicio Capossela in programma il 23 marzo. L’appuntamento sarà recuperato in altra data che verrà comunicata dalla direzione artistica Per info: 334.2208186.

· Stagione teatrale Palchi DiVersi della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa

Lo spettacolo annullato della stagione Palchi DiVersi della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa è La supercasalinga in programma il 21 e il 22 marzo. L’appuntamento non sarà recuperato. Per info: [email protected] – www.compagniagodot.it – 339.3234452 – 338.4920769.

· Stagione teatrale del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla

Lo spettacolo della stagione teatrale del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla annullato è Classica for dummies con Luca Domenicali e Danilo Maggio in programma il 21 e 22 marzo. L’appuntamento sarà recuperato in altre date che verranno comunicate dalla direzione artistica Per info: www.teatrodonnafugata.it, pagina facebook del teatro, cell. 334.2208186.

· Spazio Naselli di Comiso

Sono annullati tutti gli spettacoli in programma allo Spazio Naselli (stagione teatrale con lo spettacolo Il Barbiere di Siviglia in programma il 14 marzo; rassegna Let’s Comedy; rassegna Attori al ridotto) e ogni altro appuntamento. La direzione del teatro sta verificando la possibilità di spostare gli spettacoli annullati in altre date. Ogni informazione in merito sarà comunicata sul sito www.spazionaselli.com e sui canali social del teatro (pagina Facebook e profilo Instagram). Dal 15 marzo sarà inoltre possibile chiamare l’infoline del teatro al numero 338 1266355 per avere informazioni sul proseguo della programmazione.

· Fondazione Teatro Garibaldi Modica

Gli spettacoli annullati sono:

– per la stagione di prosa:

Liolà con Enrico Guarneri e Giulio Corso, in programma il 12 marzo

L’ultima recita dell’attore Vecchiatto con Andrea Tidona e Carla Cassola, in programma il 21 marzo

– per la stagione di musica:

Percussive Reflections con il Liceo musicale Verga di Modica, in programma il 20 marzo

Mondi Lontanissimi. Omaggio a Battiato dell’associazione Art Evolution, in programma il 27 marzo; Carmina Burana con l’orchestra del Teatro Massimo Bellini di catania, in programma il 28 marzo; Madame Butterfly con Daniela Schillaci, Max Jota e Maria Russo, in programma il 3 aprile

– progetto scuola:

Storia di una capinera, in programma il 30 marzo

– teatro amatoriale:

L’eredità dello zio canonico, in programma il 15 marzo; Biscotti alle noci, in programma il 22 marzo

La direzione sta lavorando sulla possibilità di recuperare le date annullate. Presto saranno fornie informazioni in merito. Per info www.fondazioneteatrogaribaldi.com – pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi – e numero 0932 946991.