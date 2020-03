La Direzione strategica dell’Asp di Ragusa, al fine di proteggere i cittadini e gli operatori sanitari, ha attivato per le prenotazioni di visite nei poliambulatori pubblici, cinque nuove linee telefoniche: 0932234690-234091-234096-234097-234098.

Un percorso telefonico e on-line che permetterà ai cittadini di mettersi in contatto con gli operatori dei poliambulatori aziendali senza doversi recare personalmente, limitando così alle sole prestazioni urgenti e non differibili i contatti ravvicinati. A tutela degli utenti e cittadini e, soprattutto, per quelle persone fragili che sono affetti da patologie croniche.

Il percorso on-line o telefonico vale anche per le altre attività di sportello quali esenzione ticket, scelta e revoca del medico, autorizzazioni presidi. Quello on-line è consultabile nel sito internet dell’Azienda https://www.asp.rg.it/cup.

Si ricorda, inoltre, che il pagamento del ticket, oltre che agli sportelli cassa e nelle farmacie aderenti alla convenzione, può essere effettuato con procedura online https://bit.ly/2IvjTM5.