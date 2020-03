Salutiamo la buona notizia portata dal Dott. Luigi Rabbito, coordinatore dell’unità di crisi dell’Asp di Ragusa, il quale annuncia che ad oggi non abbiamo avuto alcun caso in terapia intensiva. Tuttavia l’ondata da noi deve ancora arrivare e prevede che con il massimo impegno di tutti e con le strategie già individuate si potrà contrastare adeguatamente e tentare di arginare questo brutto virus.

È evidente che se la rete di protezione si buca perché qualcuno ritiene che le proprie necessità sono indefettibili più di altre, allora non basteranno i nostri mezzi, sicuramente più scadenti per numero e qualita rispetto a quelli della Lombardia dove, invece, la situazione è catastrofica. Il sistema sanitario lombardo, forse il migliore d’Italia, è stato messo in ginocchio, tanto che si sta già provvedendo a trasferire alcuni pazienti in altre regioni d’Italia.

Pare, inoltre, che siano stati fatti diversi campionamenti a domicilio, ma su questo Rabbito è rimasto cauto parlando di dati confortanti senza tuttavia escludere che vi possano essere delle positività.

D’altra parte con tutta questa a gente che è arrivata dal nord era da prevedere un certo numero di contagiati o comunque di persone positive al virus. Noi, speriamo in bene!

Ma i cittadini sappiano che tutto dipende da loro. E’ una guerra contro un nemico potente, ma le armi per vincerla sono nelle nostre mani.

#IoRestoaCasa