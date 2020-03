L’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa informa che, sul sito della diocesi di Ragusa (www.diocesidiragusa.it), è stata predisposta una pagina dedicata alle informazioni sul virus Covid-19 che sarà aggiornata regolarmente. La pagina contiene le misure igienico-sanitarie consigliate dall’ufficio nazionale per la Pastorale della salute della Cei per tutelarsi il più possibile dal contagio. Allo stesso tempo, è scaricabile la “Preghiera nel tempo della fragilità” per consentire ai fedeli di rivolgere un appello a Dio affinché “ci liberi dall’epidemia che ci sta colpendo affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodare e ringraziare l’Altissimo con cuore rinnovato”. “Abbiamo deciso di fare questa scelta – afferma il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, don Giorgio Occhipinti – perché è opportuno che, in questo particolare momento storico, le informazioni possano essere veicolate in maniera corretta, soprattutto per quanto concerne le indicazioni di carattere igienico-sanitario a cui attenersi. Tutti, nel proprio piccolo, stanno cercando di fornire il proprio contributo. E anche noi abbiamo pensato di muoverci lungo questa direzione. Che riteniamo quella più giusta. Per aiutarci e per sostenerci vicendevolmente. Fino a quando tutta questa tempesta non sarà passata”.