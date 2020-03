Da oggi l’ufficio stampa Inpress Events & Communication (www.inpressweb.com) mette a disposizione di tutte le realtà impegnate a fronteggiare l’emergenza Coronavirus un servizio gratuito di diffusione dei comunicati stampa ai giornalisti siciliani. Il servizio è riservato esclusivamente ad associazioni, enti no profit, istituzioni sanitarie, aziende e professionisti impegnati a fornire servizi o a promuovere iniziative volte a sostenere la popolazione o a contrastare il contagio del virus. Sarà possibile promuovere sui media notizie di campagne di raccolta fondi, iniziative di sostegno alle strutture ospedaliere, servizi di assistenza per i cittadini, strumenti web per sostenere il normale svolgimento delle attività quotidiane e prodotti volti a intrattenere i cittadini costretti a stare a casa alla luce dei nuovi provvedimenti governativi.

L’obiettivo di questo servizio, già sperimentato da alcune agenzie in altre aree geografiche, è quello di contribuire a offrire un’informazione di pubblica utilità, dando voce a piccole o grandi iniziative a supporto dei cittadini in un frangente così difficile.

Per accedere al servizio gratuito basta contattare la nostra redazione “virtuale” telefonando ai numeri 329 3167786 / 393 000 0061 oppure inviando una mail a [email protected]. Si precisa che dal 9 marzo abbiamo attivato la modalità di smartworking e chiuso temporaneamente i nostri uffici di Ragusa per ridurre i rischi di contagio del coronavirus. Eventuali briefing e comunicazioni si svolgeranno, pertanto, via WhatsApp o Skype (inpress.ufficiostampa).