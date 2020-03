Il Servizio di Psicologia dell’Asp di Ragusa, responsabile dott. Vito D’Amanti, ha attivato un servizio gratuito che fornisce sostegno psicologico e consigli utili su come affrontare questa situazione di emergenza e condividere le proprie emozioni per ridurre la sensazione di isolamento traendo beneficio dal confronto.

Il servizio è rivolto a chiunque vive una difficoltà emotiva legata ai cambiamenti imposti dalle restrizioni per rallentare il COVID-19 e per le persone che si trovano in quarantena o isolamento domiciliare a causa del coronavirus.

Anche il personale sanitario impegnato, in prima linea, nell’emergenza del COVID-19 potrà usufruire del suddetto supporto psicologico.

Basta inviare un sms o un WhatsApp al numero 366-9302329 o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Per maggiori informazioni collegarsi al sito dell’Asp:

https://bit.ly/33hEaOY