L’Asp di Ragusa, per far fronte all’emergenza del COVID-19 e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali adottate fino a oggi, ha potenziato le linee telefoniche per contattare le Guardie Mediche dell’Azienda.

L’implementazione del servizio telefonico è utile, in caso di bisogno, per i cittadini che desiderano avere informazioni. Tale provvedimento è necessario per contenere le possibilità di contagio all’interno delle strutture aziendali a tutela degli operatori sanitari ma anche per i cittadini, e, nello stesso tempo, utile per chi volesse acquisire informazioni.

Si ricorda, quindi, che chiunque accusi una sintomatologia collegabile al coronavirus prima di accedere direttamente ai Presidi di Continuità assistenziale dovrà contattare telefonicamente il numero della Guardia medica territorialmente competente, che effettuerà una prima valutazione del caso. Oppure contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia.

Di seguito i numeri di telefono divisi per distretto sanitario:

Distretto di Ragusa:

Guardia Medica di Ragusa – Tel. 0932/623946

Guardia Medica di Marina di Ragusa – Tel. 0932/239085

Guardia Medica di Santa Croce – Tel. 0932/912920

Guardia Medica di San Giacomo – Tel. 0932/231721

Guardia Medica di Chiaramonte G. – Tel. 0932/922619

Guardia Medica di Contrada Pezze (Chiaramonte G.) – Tel. 0932/922111

Guardia Medica di Monterosso Almo – Tel. 0932/977216

Guardia Medica di Giarratana – Tel. 0932/976044

Distretto di Modica:

Guardia Medica di Donnalucata – Tel. 0932/930056

Guardia Medica di Ispica – Tel 0932/951269

Guardia Medica di Frigintini – Tel. 0932/901660

Guardia Medica di Pozzallo – Tel. 0932/446623

Guardia Medica di Scicli – Tel. 0932/931590

Guardia Medica di Modica – Tel. 0932/448981

Distretto di Vittoria:

Guardia Medica di Comiso – Tel. 0932/961186

Guardia Medica di Pedalino – Tel. 0932/722525

Guardia Medica di Vittoria – Tel. 0932/986425

Guardia Medica di Scoglitti – Tel. 0932/995633

Guardia Medica di Acate – Tel. 0932/989849