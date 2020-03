Anche l’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa, in questo tempo difficile, sta cercando di seguire i dettami dello sprone per i pastori arrivato da Papa Francesco affinché si tenga conto dei bisogni dei fedeli facendo sì che non manchi loro il sostegno spirituale in questo momento in cui tutti siamo messi alla prova. “Pensiamo anche ai malati e a dare loro conforto – dice il direttore dell’ufficio diocesano, don Giorgio Occhipinti – salvaguardando naturalmente tutte le prescrizioni di prudenza che ci vengono date in questo periodo ma non perdendo di vista l’impegno che comporta il nostro ministero. Cerchiamo di fare sentire, in questo momento così complesso, la prossimità della Chiesa. In questi giorni ci uniamo spiritualmente agli ammalati, alle famiglie, a tutti coloro, insomma, che soffrono questa pandemia. Ricordiamo, inoltre, che domani, domenica, 15 marzo, alle 12,15, il nostro vescovo, mons. Carmelo Cuttitta, presiederà nella Cattedrale di Ragusa un momento di preghiera per affidare alla protezione del Signore la chiesa e l’umanità di questo tempo di pericolo per la salute pubblica. Noi, come ufficio diocesano per la Pastorale della salute, ci stringeremo attorno al nostro pastore per elevare a Dio una insistente e accorata supplica. E invitiamo i fedeli a fare altrettanto attraverso i siti internet e le piattaforme web già attive. E’ il momento di dimostrare quanto profonda sia la nostra fede verso Dio”.