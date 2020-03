Anche la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa ha esposto un lenzuolo bianco con la scritta arcobaleno #andràtuttobene sulla balconata che si affaccia sul prospetto della chiesa. In più, allo slogan è stato aggiunto “con l’aiuto di Dio”. L’iniziativa è del parroco, don Marco Diara (che si è occupato personalmente di disegnare l’arcobaleno), che, questa mattina, ha celebrato messa con il vicario, don Vincenzo Guastella, e con don Paolo La Terra, cancelliere diocesano. Ovviamente, nel rispetto delle misure anti Covid 19, la funzione religiosa è stata officiata pure in streaming per consentire ai fedeli di potere partecipare via web. “Una sensazione strana, decisamente – afferma don Diara – ma, come dice il nostro vescovo, mons. Carmelo Cuttitta, siamo chiamati a vivere questo periodo quaresimale nel deserto del silenzio così da rilanciare il desiderio di Dio. Sono numerosi i fedeli che ci contattano e che hanno apprezzato l’utilizzo delle nuove tecnologie per permettere, comunque, a tutti di essere partecipi alle celebrazioni eucaristiche. Un’attività che anche altri confratelli nelle parrocchie della diocesi di Ragusa stanno portando avanti e che ci fa sentire molto più uniti in questo tempo di grande difficoltà che, con l’aiuto di Dio, appunto, speriamo di potere superare al più presto”.