Primo caso di ricovero per Coronavirus in provincia di Ragusa. Una donna di circa 70 anni è stata ricoverata oggi pomeriggio all’ospedale Maggiore di Modica insieme al marito. La donna, originaria di Comiso, è stata prima trasferita nella tenda del triage di Vittoria. Poi, una volta confermata la positività al virus, è stata portata al Maggiore di Modica. Insieme a lei il marito che, però, non è chiaro se sia anche lui positivo al virus.