Radio Londra a Scuola. Si chiama così la nuova web radio voluta ed ideata dal professor Carmelo Ialacqua, docente di un liceo ragusano impegnato in prima linea sulla diffusione della didattica a distanza. L’iniziativa prende il nome da quella radio che negli anni 40 era un simbolo di Resistenza. La radio nasce in un momento molto particolare in cui la scuola, tra registro elettronico e didattica a distanza, sta trovando una dimensione nuova.

“Il nostro obiettivo è quello di dare un messaggio positivo a tutti i ragazzi – ha affermato Ialacqua – Insieme ad altri insegnanti attraverso la web radio vogliamo dare dei punti di riferimento agli studenti. Noi professori abbiamo il dovere di reagire e trovare strade alternative per coinvolgere i giovani”.

La radio, insomma, come veicolo di aggregazione in un momento dove lo stare insieme è proibito.

La prima puntata andata in onda ieri è stato il battesimo che ha coinvolto diversi studenti, di diversi Istituti, che si sono confrontati sul tema della didattica a distanza. Dal dibattito sono emerse considerazioni molto attente come ad esempio quella di Carla, Rappresentante della Consulta provinciale studentesca, che ha posto l’accento sull’importanza di fare affidamento alle comunicazioni ufficiali stando attenti alle fake news.

All’interno della radio ci saranno anche rubriche tematiche condotte dagli stessi studenti che parleranno di Psicologia, Costituzione, libri e Nuovi Media. Il palinsesto verrà organizzato tramite incontri su Google Meet grazie ai quali si stabilirà la scaletta. Spazio anche alla musica che vedrà coinvolti i giovani artisti ragusani ai quali sarà dedicato uno spazio creativo ad hoc.

“Occorreva un’idea – continua Ialacqua – che canalizzasse le loro energie e la loro voglia di stare al centro della scena, per sviluppare abilità e competenze di base e rendere più attraente un’attività come quella dello studio della storia, della letteratura, delle scienze. Ho perciò inserito delle componenti ludiche nell’attività di apprendimento, secondo un innovativo modello di edutainment come la web radio”.

Radio Londra a Scuola potrà contare al suo interno dell’aiuto di Argo Software, l’azienda ragusana che ha sviluppato il registro elettronico e che oggi si sta rivelando fondamentale al sistema scolastico italiano fornendo applicativi affidabili anche per la didattica a distanza.

Il link dove poter ascoltare la prima puntata è https://soundcloud.com/rls-radio-londra-a-scuola/rls-radio-londra-a-scuola.