Salgono a nove i casi di contagio da Coronavirus in tutta la provincia di Ragusa. Solo ieri, erano sei. Cinque contagiati provengono da Comiso. Ad annunciarlo il sindaco stesso della città, Maria Rita Schembari:

“I casi di infezione da Coronavirus accertati oggi a Comiso sono 5. I casi riguardano due nuclei familiari diversi e senza reciproche interrelazioni.

Non voglio scatenare reazioni scomposte o stupide cacce alle streghe (che, vi avverto, non tollero per mia natura).

Ma ci tengo a dire che il comportamento di una percentuale, sebbene minoritaria, di miei concittadini è l’esatto opposto di quello che viene raccomandato ormai fino all’ossessione.

Questi pochi metteranno a repentaglio la propria e l’altrui vita.

E non dite che ci vorrebbero più controlli, perché nessuna città dispone di tanti agenti quanti sono i suoi abitanti.

Ciascuno di noi è dotato di capacità intellettive e quindi dovrebbe saper tenere a bada sé stesso.

I casi di contagio, di questo passo, cresceranno in maniera esponenziale.

E io, che non ho potuto piangere nemmeno mio padre, non voglio piangere per le stesse scene che di Bergamo abbiamo visto tutti in tutti i telegiornali.

Con tutta la forza che ho, vi grido : #RESTATE A CASA”