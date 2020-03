Un concreto gesto di solidarietà per aiutare il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria.

“In questi giorni non si fa altro che ripetere frasi del tipo: “Uniti possiamo farcela” o “L’importante è collaborare” e se vi dicessimo che anche voi, nel vostro piccolo, potreste collaborare per un grande progetto? È per questo che noi ragazzi della Fuci (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) ci rivolgiamo a voi tutti, proponendo una raccolta fondi destinata al reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria.

Un gesto benefico per tutti. Non è rilevante la cifra da donare. Qualsiasi cifra sarà preziosa e contribuirà al sostegno di tale progetto.

Dinanzi al pericolo di un eventuale contagio, non facciamoci trovare impreparati!

Vogliamo darci, oggi stesso, l’opportunità di rialzare la testa e riscattarci, rendendoci portatori di solidarietà. Ciò che doniamo oggi lo guadagneremo in salute domani.

F.U.C.I. Vittoria”.

Per poter fare la donazione CLICCA QUI.