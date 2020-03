Continua l’excursus artistico del pozzallese Claudio D’Angelo, docente di pittura all’Accademia di Belle Arti di Milano, ricevuto da Gerry Scotti ed Enrico Papi.

Racconta D’Angelo: «Il 3 marzo, presso gli studi televisivi di Striscia la Notizia, sono stato calorosamente accolto da Gerry Scotti nel suo camerino, dove gli ho consegnato un dipinto che raffigura un doppio volto, metà Gerry Scotti e metà Tom». L’autore parla di una piacevole e insolita accoglienza: «Essere ricevuti nel camerino di Gerry è stato come essere accolti in casa». Il conduttore, entusiasta del dipinto e interessato alla spiegazione dell’opera (opera coerente con la linea creata anni fa dall’autore per la quale oggi viene riconosciuto), s’intrattiene una buona ora in compagnia del pozzallese, complimentandosi per il suo talento ed esprimendo l’intenzione di utilizzare, per copertine di riviste, il dipinto che lo raffigura, e di esporlo nel prossimo programma tv Caduta libera.

Il 9 marzo, l’artista è stato ospite in prima serata nel programma tv, condotto da Enrico Papi, Guess my age, dove fa ingresso con una sua opera (sempre un doppio volto) che viene esibita vivamente dal conduttore davanti alle telecamere.

Laureatosi a Brera, Claudio D’Angelo ha ottenuto diversi premi, riconoscimenti, critiche autorevoli. Sgarbi lo descrive come un pittore intimista e riverente di bellezza; Philippe Daverio e Stefano Zecchi -così come altri grandi nomi della cultura contemporanea- apprezzano il suo talento. Inoltre, si ricorda l’intervento dell’artista alla Biennale di Venezia, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, le varie mostre nazionali e internazionali, gli eventi nei luoghi della cultura meneghina e le presenze televisive sui canali Rai e Mediaset. Le sue opere, molte di proprietà di personaggi del mondo dello spettacolo, oggi risultano non solo apprezzate dal pubblico e dalla critica, ma anche ben quotate nel mercato delle opere d’arte.