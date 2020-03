Il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro – S.Pre.S.A.L. – Dipartimento di Prevenzione – Asp Ragusa – direttore ff, dott. Paolo Ravalli – applica il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, frutto dell’accordo tra governo e sindacati.

Il protocollo comprende una griglia di autovalutazione che le aziende potranno utilizzare per procedere all’ adeguamento dell’accordo, oltre ad una scheda informativa, Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, con i dieci comportamenti da seguire:

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico

Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

