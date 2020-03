In momento così delicato come quello di restare a casa per contenere il diffondersi del corona virus, le donne possono trovarsi a vivere episodi di violenza.

L’Asp di Ragusa, a tal proposito, continua a garantire tutto il sostegno alla “fragilità” con i servizi del Codice Rosa, del sostegno psicologico, con i consultori familiari e sottolinea che è sempre attivo 24 ore su 24 il 1522 il numero verde, gratuito, dedicato alle richieste di aiuto e sostegno alle vittime di violenza e stalking.

È possibile consultare:

https://www.facebook.com/ asp7ragusa/?ref=bookmarks

http://www.pariopportunita. gov.it/