“Un fatto gravissimo che rischia di avere pesanti conseguenze nella nostra comunità. Alla faccia dei proclami e dei divieti oggi una cittadina Modicana è evasa dalla quarantena in Lombardia e comodamente in aereo ha raggiunto Catania, da lì In taxi a Modica. Stamattina è stata ricoverata in gravi condizioni al Maggiore di Modica”.

Inizia così il racconto del Sindaco di Modica Ignazio Abbate che, su facebook, ha denunciato il caso di una donna che avrebbe saltato la quarantena in Lombardia e avrebbe raggiunto Modica. Poi, però, avrebbe accusato i sintomi e per questo è stata ricoverata al Maggiore.