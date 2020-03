Le squadre operative di questo Comando dalle ore 12.00 circa hanno operato per la rimozione di alberi, pali della pubblica illuminazione, pericolante e/o divelti, nel territorio del comune di Comiso, dove è intervenuta una squadra dalla sede aeroportuale, considerato che l’aeroporto per il momento non è operativo.

A Ragusa sono stati effettuati diversi interventi per cavi elettrici sfavillanti.

Personale Vigilfuoco sta ora operando nell’area del territorio di Modica dove sono segnalati diversi allagamenti di scantinati, di abitazioni, finora non si segnalano problemi alla viabilità ne persone coinvolte.

Foto: repertorio