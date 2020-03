Sono questi gli ultimi dati circa il diffondersi del coronavirus in provincia di Ragusa: 8 le persone ricoverate presso l’ospedale Maggiore di Modica, tutte in buone condizioni. In rianimazione solo la donna arrivata da Pavia a Modica.

28, invece, i positivi totali (compresi gli 8 ricoverati) in provincia di Ragusa.