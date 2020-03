Primo decesso in provincia di Ragusa per Covid-19. Si tratta di un anziano di 70 anni di Marina di Ragusa ricoverato qualche giorno fa. La vittima era ricoverata al Maggiore di Modica. Il decesso è avvenuto poco prima delle 14.

Di seguito, il comunicato ufficiale dell’Asp:

Spiace comunicare la morte di un paziente di 71 anni di Ragusa ricoverato da alcuni giorni in malattie infettive e da ieri trasferito, in terapie intensiva a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

Al momento quindi i ricoverati sono 8 compreso uno in terapia intensiva le cui condizioni sono stabili se pur gravi.

Sono risultati negativi i tamponi di due persone decedute presso una casa di riposo del territorio.

In ordine alle notizie allarmistiche diffuse da una paziente ricoverata, e ribaltate sui social e su vari blog, la direzione di presidio a seguito di un paziente “sospetto CoViD19” risultato negativo ai primi test, e poi risultato invece positivo e trasferito a Modica, ha applicato tutte le procedure codificate nei protocolli, considerato che questi casi sono ovviamente previsti.

Il personale che ha avuto contatto con il paziente è stato sottoposto a tampone e temporaneamente posto a riposo in attesa dell’esito. I primi due tamponi esitati su medici dell’Ospedale di Ragusa che hanno gestito il paziente sono risultati negativi.

Aumenta a 4 il numero delle persone precedentemente positive che si sono negativizzate.

Da lunedì, secondo le indicazioni dell’Assessore Regionale della Salute, informato costantemente della situazione della Provincia, avranno inizio i prelievi dei tamponi alle persone in isolamento che singolarmente saranno chiamate e con la loro auto se disponibili potranno recarsi a Ragusa per effettuare il tampone senza scendere dall’auto. Questo consentirà di velocizzare le procedure, effettuare più tamponi e dedicare il personale per le visite a domicilio per le persone più fragili e non autonome.

Raccomandiamo, in previsione di un aumento dei casi in tutta la Regione e anche nella provincia di Ragusa, di rispettare rigidamente le regole dell’isolamento.