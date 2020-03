Da lunedì, secondo le indicazioni dell’assessore regionale alla salute avranno inizio i prelievi dei tamponi alle persone in isolamento, che, singolarmente, saranno chiamate, e con la loro auto, se disponibili, a recarsi a Ragusa nel piazzale antistante l’entrata principale dell’ospedale Civile, per effettuare il tampone senza scendere dal proprio veicolo.

Questo consentirà di velocizzare le procedure, effettuare più tamponi e dedicare il personale per le visite a domicilio per le persone più fragili e non autonome.

La raccomandazione rimane sempre la stessa: restare in casa il più possibile