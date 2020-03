E’ morta questa notte alle 3 la signora di 73 arrivata da Pavia a Modica. Il suo è il secondo decesso per Covid-19 in provincia di Ragusa, il primo solo ieri. In quel caso si trattava di un altro 70enne di Marina di Ragusa.

L’arrivo della donna aveva scatenato polemiche: la donna, che pare fosse cardiopatica e diabetica, è stata presa di mira sui social, dai soliti “odiatori” di professione che addirittura gli hanno augurato il peggio.

I figli della donna, però, hanno sempre dichiarato che la signora, per spostarsi da Pavia, aveva seguito tutte le procedure previste.