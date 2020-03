La webserie Per Aspera, risultato finale del progetto formativo “L’Officina dei Sogni” dell’Istituto Filippo Traina di Vittoria, debutterà online, il prossimo 3 aprile, sulla pagina facebook dedicata.

“L’Officina dei Sogni” è un laboratorio didattico svoltosi lo scorso anno, dietro il coordinamento del Dirigente Scolastico Carmelo La Porta, del Dsga Giuseppe Di Natale e del prof. Emanuele Busacca, con l’obiettivo di promuovere nei ragazzi la conoscenza del linguaggio cinematografico per accrescere in loro la comprensione critica dei mezzi di comunicazione e farne fruitori consapevoli, ma anche e soprattutto validi creatori di contenuti.

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso da MIUR e MIBAC, in parternship con l’Istituto Enrico Fermi, le associazioni Cinestudio Groucho Marx e [email protected], la Fondazione degli Archi, il Multisala Golden di Vittoria, il sindacato italiano degli sceneggiatori Writer Guild Italia e con il patrocinio del Comune di Vittoria.

La webserie, prodotta da Cinestudio Groucho Marx e realizzata da BeStudio, ha richiesto 25 giorni di riprese, su ben 22 diverse ambientazioni (alcune cortesemente messe a disposizione dal Comune di Comiso), coinvolgendo più di 40 studenti e oltre un centinaio di comparse, ma anche attori professionisti come Salvo Paternò, Giuseppina Vivera (“La stagione della caccia” di Roan Johnson) e Angelo Milazzo (“L’uomo delle stelle” di Giuseppe Tornatore).

Per Aspera avrebbe dovuto esordire al cinema, ma la programmazione anticipata degli episodi su grande schermo è venuta meno a causa dell’emergenza Covid-19. Quale occasione migliore, dunque, nella clausura forzata a cui tutti siamo sottoposti, per godersi gli episodi di una webserie che fin dal titolo vuole lanciare un messaggio di ottimismo e fiducia nell’avvenire: “per àspera ad astra”, recita infatti un antico motto latino, ovvero “attraverso le difficoltà, fino alle stelle”.

La protagonista della webserie è Vittoria (interpretata da Marika Senia), un’adolescente caparbia e intraprendente che il 31 ottobre del 1989 si avventura in una grotta sul mare alla ricerca del leggendario tesoro di Re Cucco, grazie al quale sogna di trasferirsi con tutta la famiglia in America. Invece, persa nel labirinto di cunicoli scavati sotto la città, troverà ben altro…

Per Aspera è composta da dieci episodi all’insegna dell’avventura, ambientati nell’immaginaria città di Boscopiano. Una fiaba moderna che guarda alla realtà dalla prospettiva privilegiata degli adolescenti, il cui sguardo limpido e immaginifico è ancora capace di meraviglia e di stupore.

La trama, densa di colpi di scena, rimane top-secret, ma il tentativo di interpretare il presente attraverso la lente deformante del “fantastico” non di rado si rivela capace di anticipare eventi imprevedibili. Alcuni passaggi narrativi della webserie presentano, infatti, inquietanti analogie con la surreale situazione che il mondo si ritrova a vivere in questi giorni.

Per scoprire quali inaspettate meraviglie riserva Per Aspera, non resta che collegarsi giorno 3 aprile sulla pagina facebook @peraspera.webserie per il primo sorprendente episodio, intitolato “Scusate il ritardo”. I successivi seguiranno con cadenza settimanale.

La serie è diretta da Andrea Traina, che è anche autore della sceneggiatura insieme a Germano Tarricone; scene e costumi sono di Marianna Sciveres; la fotografia è di Antonio Riva e Luca Cappello; la presa diretta è di Flavio Riva e le musiche originali sono state composte dal maestro Marco Cascone. Makeup e special makeup sono di Irene Giarratana, mentre le acconciature sono state realizzate da Caterina Nicaso. Angela Rizzo è la direttrice di produzione.