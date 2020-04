La galleria “Fermata d’Arte” dell’U.O.C. di Psichiatria di Modica, direttore ff dott. Onofrio Falletta, in collaborazione con l’Associazione di Familiari “Ci siamo anche noi”, promuove una raccolta-fondi da destinare all’ospedale Maggiore di Modica, HUB Covid 19.

Un modello di Psichiatria di Comunità che attraverso la Galleria d’arte, ha creato uno spazio aperto a ogni forma artistica che proviene dal territorio e a esso si dirige, e che oggi vuole rendersi utile alla Comunità attraverso un progetto di solidarietà sociale. Il Progetto, di cui è referente la dott.ssa Elisabetta Rizza, ha visto la generosa adesione di Artisti locali e nazionali e la collaborazione volontaria del grafico Emilio Bruno.

Sarà possibile acquistare le opere realizzate dai diversi Artisti e dai Pazienti del Laboratorio di Pittura del Centro Diurno.

Le opere saranno visionabili in una galleria virtuale, attraverso la pagina Facebook “il vento domani” in cui sono indicate le modalità di prenotazione e acquisto.