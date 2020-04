Ricorrere oggi 2 aprile la XXIII Giornata della Consapevolezza dell’autismo, una ricorrenza per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone autistiche.

«Quest’anno, purtroppo, l’Azienda Sanitaria non illuminerà di blu la facciata dell’ex ospedale “G. B. Odierna”, l’edificio che ospita il Centro Diagnosi e Trattamenti Disturbi dello Spettro Autistico, né potrà organizzare iniziative di informazioni e sensibilizzazione per celebrare la Giornata a causa della emergenza da corona virus.

Tuttavia, ritengo sia necessario rimarcare il valore di questa Giornata, il 2 aprile, per rammentare come questo disturbo sia ancora sottaciuto, per ricordare l’importanza del sostegno e del supporto che bisogna garantire agli assistiti e alle loro alle famiglie affinché ci si impegni per permettere una crescita consapevole della comunità sulla problematica.» ha dichiarato il dott. Giuseppe Morando – direttore del Dipartimento di Salute Mentale – Dsm – dell’Asp di Ragusa.