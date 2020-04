“Si è conclusa proprio in queste ultime ore la nostra prima attività di preparazione dei pacchi spesa che saranno distribuiti, a cominciare da oggi, alle famiglie più bisognose del quartiere, soprattutto agli anziani”. Lo dice il sacerdote don Marco Diara, parroco del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa, rivolgendo un ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per garantire la raccolta di generi alimentari di prima necessità. “Un ringraziamento è opportuno destinare – afferma don Diara – ai privati, agli imprenditori, alle aziende che ci sono stati vicini e che hanno permesso che si organizzassero, avendo a disposizione il necessario, i pacchi spesa che saranno distribuiti. Ci stiamo adoperando per far sì che nessuno, sul territorio parrocchiale, sia lasciato solo in un momento così complesso e difficile. Allo stesso tempo, chiediamo a tutti, soprattutto a coloro che hanno la possibilità, di continuare a sostenere la Caritas parrocchiale. Basta contattare lo 0932.252861 e comunicarci la disponibilità circa la donazione di generi alimentari. Spiegheremo noi come fare”. Intanto, approssimandosi la celebrazione della domenica delle Palme, fissata per il 5 aprile, e la Settimana santa, don Diara sottolinea che le iniziative religiose si terranno in chiesa ma senza la presenza di fedeli. “I quali – continua – così come già accade per i riti settimanali e domenicale, possono seguirci in streaming e unirsi in comunione con noi da casa. Cercheremo di rendere questo momento di fraternità virtuale il più partecipato possibile”.