E’ Salvatore Aulino, 47 anni, bracciante agricolo, la vittima dell’incidente mortale di stamani avvenuto sulla ex Sp, 16, Vittoria-Scoglitti.

Per cause in corso di accertamento, Salvatore Aulino, alla guida di una Peugeot 208, perdeva il controllo del veicolo e si portava sulla parte opposta della carreggiata finendo la sua corsa in un terreno posto in trincea rispetto al piano viabile.

Sul posto si portava immediatamente personale della Polizia Stradale Distaccamento di Vittoria, unitamente a personale della Sezione Volanti del Commissariato di Vittoria per l’espletamento degli accertamenti dell’evento stradale.

Successivamente, il personale era coadiuvato da personale della Municipale di Vittoria per ausilio alla viabilità.