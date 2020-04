Un momento straordinario, commovente, ricco di pathos. E, allo stesso tempo, un modo per fare rivivere ai fedeli le immagini di un appuntamento che ha riscosso un grande successo. E’ la Via Crucis proposta dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù che è stata riproposta questa mattina su un canale Youtube, e condivisa su tutti i social, dal parroco, don Marco Diara. “Una scelta non casuale – afferma il parroco – visto che l’iniziativa, lo scorso anno, si era tenuta proprio nelle prime ore pomeridiane della domenica delle Palme. Quest’anno, per l’emergenza sanitaria, siamo stati costretti ad annullare l’appuntamento. Ma tutto ciò non ci vieta di fare rivivere a tutti la straordinaria manifestazione dello scorso anno che per noi rappresentava una prima edizione caratterizzata dallo speciale affetto dei fedeli. Sono arrivate persone da tutta Ragusa, e anche oltre, a seguirci e questo ci ha responsabilizzato ancora di più nella gestione di un evento che è stato promosso per lanciare un messaggio, quello della condivisione e dell’essere comunità, sentimenti di cui si avverte un grande bisogno proprio in questo difficile momento. Perché, come ha detto Papa Francesco questa mattina, nel dramma che viviamo pensiamo al bene che possiamo fare”. Il video, realizzato da Franco Padua e fotografato da Salvo Sortino, può essere visionato all’indirizzo https://youtu. be/HJu5qFa99rQ.